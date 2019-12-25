В Петербурге тесты на коронавирус проводят в четыре раза больше нормы

С 1 марта на коронавирус проверили 524 834 человека.

Глава города на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции рассказал, что тестов на коронавирус в Петербурге делают в четыре раза выше нормы.

Так, с 1 марта на коронавирус проверили 524 834 человека. По статистике на 21 мая, на 100 тысяч населения проводят 239,5 тестов. Помимо прочего, губернатор напомнил, что до 31 мая сохраняются ограничения.

Напомним, что Смольный выплатит по 800 рублей петербуржцам на покупку средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что второй этап единовременных выплат пожилым петербуржцам начнется 25 мая.

Фото: gov.spb.ru