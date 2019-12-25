Второй этап единовременных выплат пожилым петербуржцам начнется 25 мая

Размер выплат составил 2 тысячи рублей.

Второй этап единовременных выплат по 2 тысячи рублей пожилым неработающим людям, соблюдающим правила самоизоляции, начнется с 25 мая, сообщили в Смольном.

На первом этапе деньги получили пожилые инвалиды и пожилые люди на домашнем соцобслуживании. Сейчас на выплату могут рассчитывать все петербуржцы старше 65 лет, соблюдающие правила самоизоляции. Деньги обещают перевести автоматически.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал, что выплату получат еще 450 тысяч человек. Так, на первый этап город выделил почти 600 миллионов рублей, на втором этапе выделят 817,6 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что работники соцучреждений Петербурга получат дополнительные выплаты.

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