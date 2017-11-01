Работники соцучреждений Петербурга получат дополнительные выплаты

Если в организации была зафиксирован коронавирус, сумма выплаты будет выше.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных выплатах для сотрудников стационарных социальных учреждений. Документ был опубликован на сайте администрации города 22 мая.

Доп.выплаты полагаются сотрудникам социальных учреждений, которые работали в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации). Длительность рабочей смены должна составлять не менее 14 календарных дней.

Размер выплат зависит от того, были ли зафиксированы случая коронавируса в организации или нет. На период с 15 апреля по 15 июня 2020-го года врачи получат 40 тыс.рублей, если инфекция были не выявлена и 60 тыс.рублей в случае выявления COVID-19. Средний медицинский персонал получит 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно, младший медицинский персонал ―15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей.

Социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу полагается по 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей. Технический персонал и сотрудники на иных должностях получат 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

Порядок и условия до 25 мая 2020-го определит комитет по социальной политике. На выплаты было выделено 154 млн рублей из федерального бюджета. Перечислять средства начнут, не дожидаясь зарплаты. По предварительным подсчетам, их получат около 6 тыс. человек.

Ранее петербургским льготникам выплатили по 2000 рублей.

Фото: Piter.TV