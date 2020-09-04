СберБанк зачислил государственные выплаты на детей

Помимо выплат родители получат промокоды, которыми можно воспользоваться в преддверии нового учебного года.

Многие родители уже получили государственные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста на карты и счета СберБанка. Помимо выплат в течение двух дней клиенты банка получат доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль.

После активации СберПрайм в течение двух дней банк направит клиентам промокод. С помощью него можно расплатиться на 1000 рублей в СберМаркете и ещё на 1000 рублей в СберМегаМаркете на каждого ребёнка. Промокод будет действовать до конца года. Им можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете.

Также клиентам банка будет доступен промокод для бесплатного подключения страховки от несчастного случая в "Сбербанк страхование", покрывающим 400 тыс. рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

Кроме того, 5 августа Сбер запускает акцию "Снова в школу!". На СберМегаМаркете и СберМаркете появится категория "Школьные товары", в которой будут собраны все необходимые товары для подготовки ребенка к новому учебному году. За первую покупку родители смогут получить до 30% бонусов, которые можно будет сразу потратить.

На сайте проекта sber.ru можно ознакомиться со списком необходимых товаров для школьников, бесплатно оформить детскую и молодежную карты, образовательный кредит по специальной ставке и многое другое.

Фото: Piter.tv