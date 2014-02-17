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В Петербурге театр глухих представил спектакль в жанре пантомимы
Сегодня, 21:16
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kraratau27

В Петербурге театр глухих представил спектакль в жанре пантомимы

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Спектакль стал творческим дебютом студии пантомимы и клоунады "Се-ля-ви" петербургского театра глухих.

Сегодня, 17 апреля, в культурном центре "Прим Арт" прошел спектакль в жанре пантомимы, его представил петербургский театр глухих. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Постановка проходит с музыкальным сопровождением, а приветственные и прощальные слова труппы озвучивает диктор, так она понятна всем. Однако жанр пантомимы позволяет без сурдопереводчика рассказать о внутренних переживаниях глухонемых и восприятии мира звуков слабослышащим зрителям. По словам Людмилы Романовской, режиссера студии пантомимы и клоунады "Се-ля-ви", особенность этого коллектива в том, что они показывают жизнь глухого человека. Все истории взяты из реальной жизни людей. 

Спектакль стал творческим дебютом студии пантомимы и клоунады "Се-ля-ви" Петербургского театра глухих.

Ранее Piter.tv писал, что третий фестиваль современного танца "Пятилетка" стартовал в Петербурге.

Фото: Вконтакте / САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР ГЛУХИХ

Теги: культура, пантомима, театр глухих
Категории: Театры, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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