В Петербурге свободно 34% коек для ковидных больных

В больницы с тяжелой формой протекания болезни попали 232 человека.

Сегодня, 28 августа, в Петербурге пациентов с коронавирусом принимают в 17 больницах. Однако свободно только 34% мест. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В стационары с тяжелой формой протекания болезни попали 232 жителя города. В Северной столице зафиксировали 1 406 новых случаев заражения ковид. В Ленобласти заразились 207 жителей.

Первую вакцину за минувшие сутки сделали 5,2 тыс. горожан. Завершили вакцинацию более 12,5 тыс. петербуржцев.

Ранее на Piter.tv: петербургские учёные создали словарь коронавирусной эпохи.

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