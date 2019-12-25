В Петербурге составили более 300 протоколов за нарушение самоизоляции

Суды некоторые материалы возвращают.

Районными судами Петербурга зарегистрировано 132 материала по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Это статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Она распространяется на тех, у кого есть предписание санитарного врача Роспотребнадзора об обязательной изоляции после возвращений из-за границы и на граждан старше 65 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 19 материалов, остальные в отношении физических лиц. Всего рассмотрено 30 материалов. Эта статья предусматривает наказание от 15 до 40 тысяч рублей.

Мировым судьям Петербурга поступило 193 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неисполнение предписаний какого-либо органа, осуществляющего надзор). Штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Возвращено 42 материала, рассмотрено 85.

По ст. 20.6.1 КоАП РФ материалов не поступало. По этой статье штрафуют за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности, за отступления от региональных запретов. Например, посещение площадок, парков, садов. Штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Фото: Piter.TV