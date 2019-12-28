Петербургский суд отпустил водителя Rolls-Royce, избившего активиста "СтопХама"

На заседании суда мужчины прятали свои лица под масками.

В понедельник, 3 февраля, Приморский районный суд Петербурга отпустил водителя Rolls-Royce, избившего активиста "СтопХама". Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

Напомним, что инцидент произошел 29 июля 2019 года, на Комендантском проспекте. Согласно материалам дела, водитель и пассажир Rolls-Royce напали на активистов "СтопХама", которые возмутились несоблюдением правилами ПДД. Мужчине нанесли удары по голове и распылили в лицо его содержимое перцового баллончика.

В итоге активист заявил о прекращении уголовного дела, так как обидчики в полном объёме загладили причинённый ими вред.

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