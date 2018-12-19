В Петербурге освободили экс-супругу миллиардера Александра Тимохина

Женщина продолжит отбывать наказание в колонии после достижения ее сыном 14 лет.

Президиум Петербургского городского суда временно освободил из колонии экс-супругу миллиардера и совладельца "Заубер банка" Александра Тимохина Анну. Женщина продолжит отбывать наказание после достижения ее сыном 14 лет, то есть после 27 июля 2025 года.

Известно, что суд частично удовлетворил кассационную жалобу адвоката Татьяны Журавлевой. Обвинение было переквалифицировано на неоконченный состав, то есть на покушение на дачу взятки. Кроме того, суд снизил пребывание Тимохиной в колонии на один год – до трех лет.

Анну Тимохину, известную по участию в клипе Анны Семенович на песню "Хочу быть с тобой", задержали в апреле 2018 года в кабинете оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Московского УМВД. Женщина пыталась дать полицейскому взятку в долларах США. Она просила возбудить уголовное дело в отношении бывшего мужа. На тот момент супруги судились за право опеки над детьми и за алименты. Момент передачи денег был снят на видео.

В итоге суд назначил Тимохиной наказание в виде 4 лет колонии и штраф в размере 3,1 млн рублей. Адвокат осужденной сообщила, что штраф уже выплачен. Сейчас женщина отбывает наказание в колонии-поселении. В скором времени ее должны освободить.

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Фото: Piter.TV