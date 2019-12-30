В Петербурге суд не стал отправлять в СИЗО обвиняемого в убийстве подростка

Его отец скончался от удара в плечо колюще-режущим предметом.

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего петербуржца, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга

По данным следствия, в ночь на 11 января на лестничной площадке дома № 33 по 12-й линии В.О. обвиняемый в ходе ссоры ударил отца колюще-режущим предметом в область левого плеча, причинив рану, от которой наступила его смерть. Молодой человек не хотел убивать отца, зажимал рану, просил соседей вызвать скорую.

Суд не стал заключать несовершеннолетнего обвиняемого под стражу. Но он не должен выходить за пределы постоянного места жительства в период с 19:00 до 7:00, а также находиться за пределами Василеостровского района. Ограничения будут действовать до 11 марта.

Петербурженка отправится в колонию на семь лет после убийства во время пьяной ссоры.

Фото: Piter.TV