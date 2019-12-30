Петербурженка отправится в колонию на семь лет после убийства во время пьяной ссоры

Инцидент произошел во Фрунзенском районе.

Суд огласил приговор в отношении петербурженки, которая убила своего знакомого во время ссоры. Мужчина получил различные травмы от ударов ножом, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Конфликт в доме №60 по Балканской улице произошел в ночь с 6 на 7 января. Подсудимая Юлия Федорова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры она нанесла не менее 13 ножевых ранений Виноградову в область жизненно-важных органов — шею, надплечье и предплечье. В итоге мужчина скончался.

Федорова полностью признала свою вину. Фрунзенский районный суд отправил женщину на семь лет в колонию общего режима. Кроме того, с нее взыскали почти 13 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка получит от продавца шуб более млн рублей за некачественный товар.

Фото: Piter.TV