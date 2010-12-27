В Петербурге суд арестовал юных обвиняемых в избиении мигранта

Их жертва госпитализирована с тяжелыми травмами.

В Красногвардейском районном суде арестовали банду юных преступников. Группу молодых людей подозревают в нападении и избиении мигранта. Преступление совершено еще 11 ноября. По данным следствия, предполагаемый злоумышленники несколько раз ударили иностранца ножом. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

На данный момент известно, что троих фигурантов расследования обвиняют в разбойном нападении на 38-летнего гражданина Узбекистана. Пострадавший вызвал на себя агрессию по экстремистским мотивам. Подозреваемые находятся под стражей до 12 января 2020 года. Все арестованные являются жителями Ленинградской области. Они родились в 2000, 2001 и 2003 годах.

Преступление произошло около железнодорожной станции у Ковалево. Кроме пяти ножевых ранений жертве также выплеснули в лицо содержимое баллончика. Мужчину били ногами по голове и туловищу. Приезжему нанесли тяжкий вред здоровью. Полиция проверяет возможную причастность группы подозреваемых к аналогичным эпизодам.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Новой Москве мужчина зарезал двоих человек и ранил четырех.

Фото: Piter.tv

