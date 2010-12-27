Четверо с ножом напали на мигранта в лесу под Петербургом

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 11 ноября из квартиры на улице Поперечной в поселке Ново-Ковалево Всеволожского района Ленобласти госпитализировали мигранта в тяжелом состоянии. На его теле медики обнаружили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Нападение на приезжего из Узбекистана произошло в лесополосе у ж/д станции Ковалево. Потерпевший рассказал, что на него напали четверо незнакомцев, вооруженные ножом.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По некоторым данным, пострадавший – нелегал, проживающий на территории Ленобласти без регистрации.

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