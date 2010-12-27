Петербуржца избили около парадной. Грабитель похитил у него 3 миллиона

Он вёз крупную сумму своей маме.

В минувший понедельник, 11 ноября, на 22-летнего петербуржца напал грабитель возле парадной его дома. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел возле 41-го дома по проспекту Маршала Жукова.

"11 ноября 2019 года около 22.10 в полицию поступило сообщение от 22-летнего жителя одного из домов по проспекту М.Жукова. Молодой человек сообщил, что часом ранее у одного из подъездов дома 41 по пр. М.Жукова неизвестный злоумышленник, несколько раз ударив заявителя по лицу, выхватил у него из рук сумку, в которой находились 3 миллиона рублей и документы", —сказано в сообщении.

Как оказалось, молодой человек вёз деньги своей маме. Петербуржцу их передал знакомый матери в торговом комплексе "Гулливер" возле метро "Старая деревня".

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