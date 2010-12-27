Школу в Огородном переулке эвакуировали из-за двух угроз взрыва

Из учебного заведения вывели 294 ученика.

Днем 11 ноября в полицию Кировского района Петербурга обратился директор школы №388 в Огородном переулке. Он заявил о получении двух анонимных писем с угрозами взрыва. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Первая анонимка пришла на электронную почту школы с адреса noreply@anonymousemail.me. Вторую получил заместитель директора в виде СМС-сообщения. Послание пришло с мобильного телефона московского сотового оператора и зарегистрированного на ОАО "РЖД". В сообщениях говорилось о заложенном в стены учебного заведения тротиле. Злоумышленники грозили взорвать его при помощи дистанционного детонатора.

В период с 13:30 до 14:10 школу эвакуировали. Из здания вывели 294 ученика. При осмотре учебного заведения, а также прилегающей территории ничего опасного не обнаружили. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что анонимные "террористы" грозились взорвать ТЦ "Галерея" и "Жемчужная плаза".

Фото: Piter.TV