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Школу в Огородном переулке эвакуировали из-за двух угроз взрыва
Сегодня, 9:47
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Alena_Zinovieva

Школу в Огородном переулке эвакуировали из-за двух угроз взрыва

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Из учебного заведения вывели 294 ученика.

Днем 11 ноября в полицию Кировского района Петербурга обратился директор школы №388 в Огородном переулке. Он заявил о получении двух анонимных писем с угрозами взрыва. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Первая анонимка пришла на электронную почту школы с адреса noreply@anonymousemail.me. Вторую получил заместитель директора в виде СМС-сообщения. Послание пришло с мобильного телефона московского сотового оператора и зарегистрированного на ОАО "РЖД". В сообщениях говорилось о заложенном в стены учебного заведения тротиле. Злоумышленники грозили взорвать его при помощи дистанционного детонатора.

В период с 13:30 до 14:10 школу эвакуировали. Из здания вывели 294 ученика. При осмотре учебного заведения, а также прилегающей территории ничего опасного не обнаружили. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что анонимные "террористы" грозились взорвать ТЦ "Галерея" и "Жемчужная плаза".

Фото: Piter.TV

Теги: анонимное сообщение, угроза взрыва, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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