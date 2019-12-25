В Петербурге студентка соврала об изнасиловании из-за проблем в личной жизни

Девушка рассказала об этом своей подруге в социальной сети "ВКонтакте".

Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, который рассказал, что его 18-летнюю дочь, студентку художественного училища имени Рериха, могли изнасиловать. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

21 сентября девушка отправилась на учебу в училище. Спустя какое-то время она написала своей подруге в социальной сети "ВКонтакте", что ее изнасиловали.

Девушку начали искать и обнаружили во Фрунзенском районе. Оказалось, что она выпила несколько таблеток и пошла гулять по городу. Позже девушка призналась, что придумала историю с изнасилованием из-за проблем на учебе и в личной жизни.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил девушку, чтобы силой заставить выйти за него замуж.

Фото: Piter.TV