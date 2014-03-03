В Петербурге статус культурно-просветительского центра вернули Готическому дому после реставрации

Площадь комплекса составляет 843 "квадрата".

В Красносельском районе Петербурга завершена реставрация Готического дома, который был построен в 30-х гг. XIX века. Зданию вернули статус культурно-просветительского центра, сообщили в пресс-службе Смольного 25 ноября.

Готическому дому возвращено культурно-просветительское предназначение. Мы смогли сохранить историческое здание, сделать новое учреждение культуры очень необычным, креативным. Оно небольшое, но уютное. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Площадь комплекса составляет 843 "квадрата". В настоящий момент в Готическом доме занимаются 200 детей и взрослых. По словам градоначальника, такие культурные пространства востребованы среди местных жителей, и они должны быть в разных частях районов Северной столицы.

Для культурно-досугового центра закупили современное оборудование, музыкальные инструменты, в числе которых – рояль и цифровое пианино. В Готическом доме расположены музыкальная гостиная, зал с мультимедийными инсталляциями "Исторические миниатюры", зал-трансформер, являющийся арт-пространством, концертным и выставочным залом. Кроме того, в новом комплексе есть танцевальный зал и творческие мастерские.

Изначально Готический дом был возведен в качестве библиотеки. Здание пострадало в годы ВОВ. Реставрацию выполнили на средства городского бюджета под контролем КГИОП.

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Фото: Смольный