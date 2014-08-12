Воссозданием Музыкального вокзала в Павловске займётся специальный совет

Первое заседание органа прошло в четверг, 9 ноября.

Совет по реализации проекта воссоздания Музыкального вокзала в Павловске окончательно сформирован в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В состав нового органа вошли художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев, директор государственного музея-заповедника "Павловск" Вера Дементьева, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и т.д. Все они присутствовали на первом заседании совета, которое прошло в четверг, 9 ноября. Мероприятие посетил и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, что Музыкальный вокзал был построен в 1928 году и являлся станцией первой в стране железной дороги. Кроме того, здание стало культурным центом города Павловска: здесь выступал музыкант Иоганн Штраус, памятник которому находится вблизи дворца. Здание вокзала разрушили в ходе боёв Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом Лесниковых на Херсонской улице снова выставили на торги.

Фото: Telegram / телеграмма РЖД