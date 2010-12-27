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В Петербурге начался ремонт Комендантского проспекта
Сегодня, 14:13
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В Петербурге начался ремонт Комендантского проспекта

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На него потратят более 185 млн рублей.

В четверг, 25 июля, в Петербурге стартовал ремонт Комендантского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. 

Дорожники отремонтируют участок длиной 2,8 км от Комендантской площади до Нижне-Каменской улицы. Подрядчиком выступило АО "ВАД".

Работы оценили в 185,67 млн рублей. 

Комитет предупреждает, что до 2 августа будет ограничено движение по Комендантскому проспекту от Шуваловского проспекта до Долгоозерной улице. Это также коснется перекрестков и боковых проездов.

С 3 августа начнется поэтапное закрытие движения для транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт путепровода КАД над проспектом Культуры продлили во второй раз. 

Фото: pixabay.com

Теги: дорожные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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