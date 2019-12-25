В Петербурге стартовал общероссийский субботник

В субботу, 24 апреля, в Петербурге проходит День благоустройства, в котором могут принять участие горожане. В некоторых районах уборка уже началась.
Так, например, в Таврическом саду расположилась палатка со средствами индивидуальной защиты. Там же можно взять инвентарь. В уборке устье реки Смоленки принимают участие сотрудники администрации Василеостровского района, специалисты комитета по природопользованию. К благоустройству также привлекают школьников.
Жители могут получить рабочий инвентарь в управляющих компаниях своего района.
Сегодня по прогнозу синоптиков центра "Фобос" пройдут кратковременные дожди и будет до +8 градусов.
Фото: ВКонтакте / пресс-служба Красногвардейского, Центрального и Василеостровского районов
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