В Петербурге стартовал общероссийский субботник

Накануне губернатор города пригласил петербуржцев принять участие в уборке своего района.

В субботу, 24 апреля, в Петербурге проходит День благоустройства, в котором могут принять участие горожане. В некоторых районах уборка уже началась.

Так, например, в Таврическом саду расположилась палатка со средствами индивидуальной защиты. Там же можно взять инвентарь. В уборке устье реки Смоленки принимают участие сотрудники администрации Василеостровского района, специалисты комитета по природопользованию. К благоустройству также привлекают школьников.

Жители могут получить рабочий инвентарь в управляющих компаниях своего района.

Сегодня по прогнозу синоптиков центра "Фобос" пройдут кратковременные дожди и будет до +8 градусов.

Фото: ВКонтакте / пресс-служба Красногвардейского, Центрального и Василеостровского районов