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В субботу в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 8:28
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nadezhda_sib

В субботу в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди

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Температура будет немного ниже климатической нормы.

В субботу, 24 апреля, в Петербурге ожидается похолодание и короткие дожди. Погода будет формироваться под влиянием северо-западной периферии циклона. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Днем она составит +6...+8, в области — +4...+9. Юго-западный, а затем северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 755 мм рт. ст, что ниже нормы. 

С понедельника в Петербурге устанавливается особый противопожарный режим. Посещать лесопарковые зоны, городские леса будет нельзя.

Фото: pixabay.com

Теги: осадки, погода, циклон
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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