В Петербурге стартовали довыборы муниципальных депутатов

В этом году впервые избирательные участки открывались под гимн России.

Сегодня, 11 сентября, в 8 часов утра начали принимать петербуржцев 124 избирательных участка. В городе проводят дополнительные выборы муниципальных депутатов.

В этом году впервые избирательные участки открывались под гимн России. Такое решение принял Центризбирком.

Отметим, что выборы проходят в 10 районах Северной столицы. Выдвинули себя 260 жителей, официально зарегистрировались 205.

Известно, что довыборы проводятся по причине того, что часть ранее избранных депутатов добровольно сложили полномочия, были отстранены или скончались.

Ранее на Piter.tv: некоторых депутатов МО "Смольнинское" вызвали в полицию для составления протокола о дискредитации власти.

Фото: Piter.tv