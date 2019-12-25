В Петербурге стартовала программа бесплатной стерилизации бездомных кошек

Все медицинские манипуляции проводят за одно посещение.

Программа бесплатной стерилизации безнадзорных кошек стартовала в Петербурге. Проект городского управления ветеринарии существует уже 15 лет. В этом контракт был заключен с клиникой на Энгельса, 154.

Как рассказали телеканалу "Санкт-Петербург", например, частый гость клиники Людмила Кондратьева принесла на стерилизацию уже 37 беспризорников.

Все медицинские манипуляции проводят за одно посещение. После этого возвращать кошку для лечения повторно не понадобится. Операция проводится с бессъемным швом. После этого у животного чипируют кончик уха, чтобы было понятно, что животное уже стерилизовано.

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