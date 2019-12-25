Правоохранители установили хозяина собаки, которая покусала женщину в Петергофе

Женщина находилась в состоянии средней тяжести.

Женщину госпитализировали после укусов собаки на улице Троицкая гора в Петергофе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сообщение о происшествии поступило на номер "112" днем 5-го июля. Сообщалось, что у дома №10 по улице Троицкая гора 25-летнюю девушку покусала бездомная собака. На место происшествия сразу же выехал полицейский.

Спустя час стало известно, что пострадавшую госпитализировали с множественными укушенными рваными ранами в состоянии средней тяжести в Николаевскую больницу.

Правоохранителям удалось установить, кому принадлежит собака породы "Алабай". По неизвестным причинам пес оказался в общественном месте без присмотра владельца ― 32-летнего мужчины.

Ранее сообщалось, что от собаки пострадали еще две женщины.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com