  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правоохранители установили хозяина собаки, которая покусала женщину в Петергофе
Сегодня, 10:03
60
nadezhda_sib

Правоохранители установили хозяина собаки, которая покусала женщину в Петергофе

0 0

Женщина находилась в состоянии средней тяжести.

Женщину госпитализировали после укусов собаки на улице Троицкая гора в Петергофе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. 

Сообщение о происшествии поступило на номер "112" днем 5-го июля. Сообщалось, что у дома №10 по улице Троицкая гора 25-летнюю девушку покусала бездомная собака. На место происшествия сразу же выехал полицейский. 

Спустя час стало известно, что пострадавшую госпитализировали с множественными укушенными рваными ранами в состоянии средней тяжести в Николаевскую больницу. 

Правоохранителям удалось установить, кому принадлежит собака породы "Алабай". По неизвестным причинам пес оказался в общественном месте без присмотра владельца ― 32-летнего мужчины. 

Ранее сообщалось, что от собаки пострадали еще две женщины. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com 

 

Теги: алабай, собака, укусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии