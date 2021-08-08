Милонов предложил стерилизовать геев и держать их в приютах

По его словам, геи относятся к "низшей стадии развития животного мира".

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что геев необходимо стерилизовать. Видео с соответствующим заявлением он опубликовал в своем профиле социальной сети TikTok.

По словам парламентария, геи относятся к "низшей стадии развития животного мира".

Надо быть гуманным. Вот как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. И геев тоже надо стерилизовать. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Кроме того, предложил открывать для геев приюты, чтобы там "кормить их кормом".

Ранее Милонов заявил, что петербуржцев, которые ходят по городу с "голыми подмышками" и в открытых тапках, нужно привлекать к административной ответственности.

Видео: Tiktok / v.milonov