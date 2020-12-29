В Петербурге стали меньше жаловаться на скользкие дороги

Тротуары продолжают обрабатывать пескосоляной смесью.

В среду, 27 января, начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин на пресс-конференции, посвящённой профилактике зимнего травматизма отметил, что горожане стали меньше жаловаться на скользкие дороги. Об этом сообщили в издании "Форпост Северо-Запад".

С начала 2021 года на дорогах города стали активно применять солевые растворы и пескосоляные смеси. Специалисты выбрали такой способ из-за легкости обработки: этим занимается специальная техника, которая летом выполняет работы по поливке и мытью дорожного полотна. Кроме того, в центре Петербурга появились средства малой механизации – 150 тележек с дозаторами.

Эксперт уточнил, что петербуржцы жалуются на песок и соль на дорогах, когда нет снега, однако посыпать дороги необходимо, чтобы не было гололеда, а соляной раствор – самый экологичный противолёдный материал, он состоит всего на 23% из соли.

Ранее мы писали, что в Петербурге 28 января ожидается небольшой снег и гололедица.

Фото: Piter.TV