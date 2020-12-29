В Петербурге 28 января ожидается небольшой снег и гололедица

Температура в течение суток от -1 до +1 градуса.

В четверг, 28 января, Петербург ждет небольшой снег и гололедица на дорогах. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ожидается переменный тихий ветер, существенных осадков не обещают. Погода весь день будет облачной, ветер юго-восточный и восточный с порывами до 8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет оставаться у нуля, переминаясь с -1 градуса на +1. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днем существенно не изменится.

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