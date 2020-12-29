Группа "Кино" перенесла концерты в Петербурге на май

Группа "Кино" перенесла концерты в Ледовом Дворце на май. Информация об этом появилась на официальной странице музыкантов в социальной сети "ВКонтакте".
Концерты должны были состояться в Северной столице 13 и 14 февраля. Их решили перенести из-за ограничений по количеству зрителей и закрытых границ на 22 и 23 мая
Билеты, которые были приобретены на февраль, останутся действительными и в мае, ничего менять не придется.
В конце прошлого года группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.
Фото: ВК/ Группа КИНО
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