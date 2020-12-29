Группа "Кино" перенесла концерты в Петербурге на май

Концерты должны были состояться в феврале.

Группа "Кино" перенесла концерты в Ледовом Дворце на май. Информация об этом появилась на официальной странице музыкантов в социальной сети "ВКонтакте".

Концерты должны были состояться в Северной столице 13 и 14 февраля. Их решили перенести из-за ограничений по количеству зрителей и закрытых границ на 22 и 23 мая

Билеты, которые были приобретены на февраль, останутся действительными и в мае, ничего менять не придется.

В конце прошлого года группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.

Фото: ВК/ Группа КИНО