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Группа "Кино" перенесла концерты в Петербурге на май
Сегодня, 7:19
119
nastya960

Группа "Кино" перенесла концерты в Петербурге на май

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Концерты должны были состояться в феврале.

Группа "Кино" перенесла концерты в Ледовом Дворце на май. Информация об этом появилась на официальной странице музыкантов в социальной сети "ВКонтакте".

Концерты должны были состояться в Северной столице 13 и 14 февраля. Их решили перенести из-за ограничений по количеству зрителей и закрытых границ на 22 и 23 мая

Билеты, которые были приобретены на февраль, останутся действительными и в мае, ничего менять не придется.

В конце прошлого года группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.

Фото: ВК/ Группа КИНО

Теги: группа кино, концерт, перенос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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aderesonim
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Мой номер карты: 4893 4702 9399 9311

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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