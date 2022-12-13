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В Петербурге стали активнее продавать апартаменты
Сегодня, 12:23
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В Петербурге стали активнее продавать апартаменты

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На данный момент в свободном предложении числятся 5,5 тыс. юнитов.

В Петербурге стали активнее продавать апартаменты. Так, количество студий на реализацию выросло четверть по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

На данный момент в свободном предложении числятся 5,5 тыс. юнитов. Общая площадь продаваемых апартаментов составляет 212 тыс. "квадратов". 

Доля сервисный апартаментов, которые тоже продаются, напротив, сократилась. Продажи упали на 54 процента.

Ранее на Piter.tv: спрос на апартаменты в Петербурге вырос в три раза в 2023 году.

Фото:  Pxhere

Теги: апартаменты, недвижимость, продажи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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