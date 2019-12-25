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В Петербурге спустили на воду рыболовное судно для Архангельска
Сегодня, 12:57
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nastya960

В Петербурге спустили на воду рыболовное судно для Архангельска

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Судно имеет водоизмещение более 2000 тонн с автономностью плавания до 45 суток.

На "Северной верфи" спустили на воду ярусолов-процессор "Марлин". Архангельская областная компания назвала его в так в честь лучеперой породы рыб.

Судно имеет водоизмещение более 2000 тонн и может находиться в плавании до 45 суток. Это судно оснащено самым современным оборудованием для безотходной переработки и хранения улова.

На торжественной церемонии спуска присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В сентябре стал известен новый подрядчик для модернизации "Северных верфей".

Фото: pixabay

Теги: рыба, северная верфь, судно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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