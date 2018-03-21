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Стал известен новый подрядчик для модернизации "Северных верфей"
Сегодня, 20:52
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smirenny

Стал известен новый подрядчик для модернизации "Северных верфей"

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Стоимость контракта пока неизвестна.

В среду, 16 сентября, стало известно, что "Судостроительный завод "Северная верфь"" подписал контракт продолжение первого этапа реконструкции. Стоимость соглашения пока не оглашается.

Так, будут построены две горизонтальные стапельные плиты с мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн. По плану подобная модернизация позволит заводу создавать крупнотоннажные суда и корабли.

Ранее сообщалось, что на тендер по реконструкции поступило 14 заявок. По условиям тендера максимальная цена составляла 7 млрд 842,258 млн рублей. Кто именно выиграл тендер, не уточняется.

Ранее мы писали, что на "Северной верфи" могут построить пассажирский паром.

Фото: pixabay

Теги: северные верфи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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