Стал известен новый подрядчик для модернизации "Северных верфей"

Стоимость контракта пока неизвестна.

В среду, 16 сентября, стало известно, что "Судостроительный завод "Северная верфь"" подписал контракт продолжение первого этапа реконструкции. Стоимость соглашения пока не оглашается.

Так, будут построены две горизонтальные стапельные плиты с мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн. По плану подобная модернизация позволит заводу создавать крупнотоннажные суда и корабли.

Ранее сообщалось, что на тендер по реконструкции поступило 14 заявок. По условиям тендера максимальная цена составляла 7 млрд 842,258 млн рублей. Кто именно выиграл тендер, не уточняется.

Ранее мы писали, что на "Северной верфи" могут построить пассажирский паром.

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