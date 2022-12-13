В Петербурге спущен на воду минный тральщик "Лев Чернавин"

Передача ВМФ РФ запланирована на конец 2023 года.

На Средне-Невском судостроительном заводе, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), 14 апреля прошла церемония спуска на воду корабля противоминной обороны "Лев Чернавин".

"Лев Чернавин" – это восьмой минный тральщик нового поколения, построенный по проекту 12700 "Александрит". Он разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли проекта имеют самый большой в мире корпус из легкого и прочного монолитного стеклопластика, что существенно отличает их от аналогов. Передача ВМФ РФ запланирована на конец 2023 года.

Корабль носит имя контр-адмирала Льва Давидовича Чернавина. Его биография тесно связана с Ленинградом – Санкт-Петербургом. В 1942 году, в возрасте 14 лет, он стал юнгой Балтийского флота, а после войны окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище. С 1988 года контр-адмирал Чернавин служил на легендарном крейсере "Аврора", с 1994 по 2015 год возглавлял на этом корабле филиал Центрального военно-морского музея.

В начале марта завершилась погрузка баков металловодной защиты на строящийся атомный ледокол "Чукотка".

Видео: Telegram/ АО "ОСК"