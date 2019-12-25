В Петербурге взлетел спрос на обогреватели и термобелье

Виной тому холода.

В начале сентября в Петербурге резко взлетел спрос на обогреватели и термобелье. Данные привела компания "Wildberries".

С 13 по 19 сентября петербуржцы заказали на Wildberries на 32% больше обогревателей, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также спрос вырос на конвекторы (на 45%), на электрические грелки (на 28%), тепловентиляторы (на 67%) и на увлажнители воздуха (на 152%). Кроме того, популярностью среди петербуржцев пользуются обогревательные аксессуары для сна и теплая одежда (джемперы, шапки).

На этой неделе в Северной столице начался отопительный сезон. Всего в отопительном сезоне 2021/2022 необходимо подключить 29 465 зданий.

Фото: pexels.com