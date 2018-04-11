В Петербурге спрос на апартаменты вырос на 65%

Согласно данным консалтинговой компании, в период с января по март в Петербурге было реализовано 44,7 тысячи квадратных метров апартаментов.

В Петербурге спрос на апартаменты по итогам первого квартала 2021 года вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно 23 мая из подсчетов компании Colliers.

Согласно данным консалтинговой компании, в период с января по март в Петербурге было реализовано 44,7 тысячи квадратных метров апартаментов. Полученная динамика связана с повышением спроса на элитную недвижимость, где средняя площадь продаваемых квартир значительно больше. В премиальном сегменте значение составляет 85,5 квадратного метра, бизнес-классе — 48,7 квадратного метра, комфортклассе — 35,5 квадратного метра.

Большинство реализованных апартаментов пришлось на проекты сервисного формата, где показатель находится на уровне 85%, согласно порталу bn.ru, при этом средняя площадь проданных объектов увеличилась почти вдвое — на 94% — за год и достигла 54 квадратных метров в первом квартале текущего года.

Недавно мы писали, что в Петербурге цены на элитное жилье растут быстрее, чем в столице. Так, цены в Петербурге подорожали на 6,7%, а в Москве – на 3,2%.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге вырос спрос на кондиционеры.

Фото: Piter.tv