Петербурженку в подавленном состоянии сняли с моста Бетанкура

Очевидцы помогли спуститься женщине и дождались с ней врачей.

Петербурженку сняли с моста Бетанкура, когда она пыталась перелезть через перила. Мост Бетанкура находится над рекой Малая Нева. Об этом сообщают городские СМИ.

Женщину заметили очевидцы. Они вызвали экстренные службы и скорую помощь. До того, как прибыли медики, очевидцы смогли оттащить женщины от ограждения. Потом они же вместе с ней дожидались врачей.

Медики оказали ей необходимую помощь. Предположительно, она находилась в подавленном состоянии, сейчас с ней всё в порядке.

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Фото: Елена Маковоз/ ВК