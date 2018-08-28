Видео: дом под мостом Бетанкура отрезали от мусорных баков

Согласно сведениям от администрации района, никаких работ у дома на Ремесленной проводиться не должно.

Жители проблемного дома на Ремесленной, 5 снова взбунтовались против строительства под окнами здания. На этот раз гул и вибрация пришла со стороны торца здания.

Нас сегодня опять трясет. С другой стороны дома ведутся работы, возят камазами щебень и высыпают. Звонила в аварийку в администрацию - говорят, что разрешения только у "Теплосети" на работы. Никаких ограничений и знаков предупреждающих нет отмечают местные жители

По данным "Мойки78", рабочие одеты в спецформу компании "Пилон". Петербуржцы считают, что организация занимается созданием благоустройства прилегающей территории около моста Бетанкура. На официальном сайте фирмы указано, что участок находится "в работе".

Однако, даже не шум возмущает жителей. Из-за строительных работ жильцам перекрыли доступ к мусорным контейнерам. Установленные баки находятся на территории стройки и регулярно меняют местоположение.

Бачки стоят по другую сторону дороги, по которой ездит строительная техника. И чтобы выбросить мусор, надо постоянно рисковать, так как с утра и до вечера идет стройка рассказывают о ситуации жители

Фото и видео: Мойка78