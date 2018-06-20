В Финском заливе спасли двух истощенных детенышей тюленя

Малышей нашли около порта Бронка и у поселка Лебяжье.

На берегу Финского залива петербуржцы нашли двух истощенных детенышей тюленя. Сейчас с ними все в порядке, они находятся в реабилитационном центре. Об этом сообщается в паблике "Спасение тюленей 699-23-99".

Одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу. Зоозащитники

Малышей нашли около порта Бронка и у поселка Лебяжье. Оба они были совсем голодные, без сил и измученный. Сейчас они находятся на карантине в реабилитационном центре.

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Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК