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В Финском заливе спасли двух истощенных детенышей тюленя
Сегодня, 12:57
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nastya960

В Финском заливе спасли двух истощенных детенышей тюленя

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Малышей нашли около порта Бронка и у поселка Лебяжье.

На берегу Финского залива петербуржцы нашли двух истощенных детенышей тюленя. Сейчас с ними все в порядке, они находятся в реабилитационном центре. Об этом сообщается в паблике "Спасение тюленей 699-23-99".

Одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу.

Зоозащитники

Малышей нашли около порта Бронка и у поселка Лебяжье. Оба они были совсем голодные, без сил и измученный. Сейчас они находятся на карантине в реабилитационном центре.

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Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК

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Теги: бронка, лебяжье, тюлени, финский залив
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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