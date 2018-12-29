Петербургские историки воссоздали под Смольным "Бункер Жданова"

Подземный бункер для власти Ленинграда снова примет гостей.

К 75-летию полного освобождения от блокады Ленинграда под Смольным откроется новый музей. Заведение находится на глубине 12 метров под землей и получило название "Бункер Жданова". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сотрудники расскажут посетителям о работе руководства города в непростые времена ВОВ. Ранее помещение действительно эксплуатировалось. Там размещалось бомбоубежище. В настоящее время местные историки направили в Правительство письмо с предложением восстановить списанный, но не до конца разрушенный объект. Инициативу поддержала верхушка Смольного.

Гости увидят сохранившиеся архивные документы и фотографии. Вторая часть экспозиции представляет собой панораму с интерьером здания в годы блокады.

Отметим, что бункер был построен в 1937 году. На поверхность города он выходит в саду Смольного. Помещения оснащены отоплением, водоснабжением, канализацией, электричеством и вентиляцией. Там предусмотрены автономные установки, а также телефонная связь, телеграф и радиотрансляционный узел.

Напомним, что Цирк на Фонтанке откроет выставку "Сквозь пелену времени" про блокадных артистов.

Фото: Piter.tv