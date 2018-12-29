В День снятия блокады Ленинграда в Петербурге объявят минуту молчания

Правительство одобрило мероприятия, посвященные чествованию блокадных жителей и защитников города от фашистов.

В Смольном объявили о проведении минуты молчания в день 75-летия с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне днем в Правительств агорода состоялось рабочее совещание, посвященное запланированным мероприятиям к памятному событию. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Чиновники отметили, что при организации общегородских программ следует учитывать пожелания и предложения ветеранов.

Напомним, что в рамках программы празднования, почтой будут разосланы юбилейные поздравительные открытки в честь освобождения от блокады. Также блокадникам положена единовременная денежная выплата.

Фото: Piter.tv