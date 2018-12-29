Цирк на Фонтанке откроет выставку "Сквозь пелену времени" о блокадных артистах

Выставка заработает 27 января.

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады петербургский цирк на Фонтанке организует выставку "Сквозь пелену времени". Известно, что экспозиция будет доступна для посещения в здании Блокадной тяговой подстанции "Центральная". Об этом сообщают в пресс-службе организации.

Согласно предоставленным сведениям, гостям продемонстрируют военные архивные фотографии, предметы быта того времени, а также расскажут об истории блокадных трамваев. Организаторы отмечают, что интерьер и внутреннее убранство помещений осталось практически без изменений.

Вторая часть выставки посвящена артистам цирка, работавшим во фронтовое время.

С первых дней войны большая часть цирковых артистов, режиссеров, работников униформы и служащих вступила в ряды Красной Армии. Во фронтовых бригадах артистам на долгое время заменили манеж лесные поляны, грузовики с откинутыми бортами и фронтовые землянки, при этом они всегда выступали в цирковых костюмах прокомментировали ситуацию в Цирке на Фонтанке

Открытие экспозиции запланировано на 27 января в 13 часов.

Фото: Pixabay.com