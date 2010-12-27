Петербургские депутаты создали рабочую группу для помощи обманутым дольщикам

Депутаты займутся реализацией и мониторингом "дорожной карты"

7 марта парламент Санкт-Петербурга подтвердил создание рабочей группы, которая будет отвечать за усовершенствование законодательства касательно долевого строительства.

Известно, что в состав вошли 9 парламентарием, среди которых Михаил Амосов из фракции "Яблоко" и единоросы Андрей Васильев, Сергей Соловьев, Елена Киселева, а также глава фракции ЛДПР Олег Капитоно. К ним в скоро будущем присоединятся представители городского комитета по строительству, комитет по социальной политике, а также активисты движений обманутых дольщиков Санкт-Петербурга и области.

Группа создана с целью разрешения вопросов обманутых дольщиков, которые остались без жилья и не могут вернуть свои деньги в результате махинаций недобросовестных застройщиков.

Напомним, ранее Piter.tv писал комплекс "Планетоград" снесут по решению суда.