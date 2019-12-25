В Петербурге создадут новые производства по выпуску высокотехнологичного оборудования для атомной отрасли

Власти Петербурга договорились о расширении зоны сотрудничества с "Росатомом".

В Петербурге создадут новые производства по выпуску высокотехнологичного оборудования для ядерной энергетики, медицины, генерации тепловой и электрической энергии. Губернатор Александр Беглов и корпорация "Росатом" подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ.

От нашей совместной работы будет зависеть выполнение программ импортозамещения. Это важно не только для Петербурга, но и для всей страны. Александр Беглов.

Градоначальник обратил внимание на то, что значительная часть организаций, которые входят в корпорацию, находятся в Петербурге. В рамках соглашения город будет оказывать адресную поддержку предприятиям.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены производить в городе подвижные составы для электрического транспорта.

Фото: Piter.tv