В Петербурге создадут новые производства по выпуску высокотехнологичного оборудования для атомной отрасли

В Петербурге создадут новые производства по выпуску высокотехнологичного оборудования для ядерной энергетики, медицины, генерации тепловой и электрической энергии. Губернатор Александр Беглов и корпорация "Росатом" подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ.
От нашей совместной работы будет зависеть выполнение программ импортозамещения. Это важно не только для Петербурга, но и для всей страны.
Александр Беглов.
Градоначальник обратил внимание на то, что значительная часть организаций, которые входят в корпорацию, находятся в Петербурге. В рамках соглашения город будет оказывать адресную поддержку предприятиям.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены производить в городе подвижные составы для электрического транспорта.
Фото: Piter.tv
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