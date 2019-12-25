Петербург и Ленобласть создадут единого "Невского экологического оператора"

Соучредителями выступят ООО "Интер РАО – Центр управления закупками" и ООО "ВТБ-инфраструктурный холдинг".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение об участии региона в создании АО "Невский экологический оператор". Для этих целей в бюджет Ленинградской области за 2021-2023 гг. внесут изменения. Об этом сообщил портал 47news.

Соучредителями выступят правительство Петербурга, а также ООО "Интер РАО – Центр управления закупками" и ООО "ВТБ-инфраструктурный холдинг". Смольный, вероятнее всего, будет представлять Комитет по энергетике.

У Ленобласти и Петербурга будет по 25% в уставном капитале новой компании плюс одна акция. Дочки ВТБ и Интер РАО получат по 25% минус одна акция соответственно. Весь уставной капитал составит 100 млн рублей.

О создании единой для Петербурга и Ленобласти концепции обращения с отходами стало известно в октябре текущего года. Создание акционерного общества планируется завершить до конца 2020 года. Поскольку в черте города строить мусороперерабатывающие предприятия нельзя, то они будут расположены у соседа. Области предстоит выбрать и публично объявить площадки под переработку.

Ранее стало известно, что Приморскую свалку планируют начать ликвидировать в 2023 году.

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