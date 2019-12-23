В Петербурге появятся четыре новые заповедные территории

Утвержденная "Дорожная карта" рассчитана до 2024 года.

В правительстве города утвердили "дорожную карту" по достижению показателей, которые отражают качество окружающей среды. Об этом сообщили в Смольном.

Отмечается, что в один из пунктов "карты" стоит создание четырех новых особо охраняемых территории. Так, площадь заповедных зон в городе увеличится до 6,8%, статус ОПТ получат Шунгеровский, Левашовский, Ораниенбаумский и Сестрорецкие дюны.

Кроме того "карта" также обеспечит мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, улучшению качества воды, повышению качества работы с отходами. Так, например, на утилизацию будет направляться не менее 11,1 процента твердых коммунальных отходов.

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Фото: Piter.TV