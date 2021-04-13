В Петербурге полицейские спасли мужчин, тонувших в Обводном канале

Как выяснилось, "пловцы" незадолго до инцидента употребляли алкоголь.

Вечером 10 апреля у дома 90 по набережной Обводного канала к патрульному наряду ДПС Московского района за помощью обратились граждане. Они сообщили о двух мужчинах, которые находятся в воде и самостоятельно выбраться не могут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции из патрульного автомобиля полицейские достали трос для буксировки, после чего лейтенант полиции Тимофей Ломакин перелез через ограду, намотал трос себе на руку и кинул другой конец одному из утопающих, в это время старший лейтенант Леонид Шестихин вызвал экстренные службы.

Оба мужчины были спасены, на месте им оказали первую помощь, после чего передали медикам. Как выяснилось, "пловцы" незадолго до инцидента употребляли алкоголь. После этого один из них решил прыгнуть в воду и начал тонуть, его товарищ решил оказать ему помощь, но свои силы переоценил и начал тонуть сам. Сейчас жизни спасенных ничего не угрожает.

В начале апрела еще один петербуржец упал в воду с набережной Обводного канала.

Видео: МВД