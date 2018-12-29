В Петербурге сотрудники МЧС и РСЧС спасли 13 тысяч человек за год

Так, по итогам года лучшим в России стало петербургское подразделение МЧС.

В четверг, 24 января, в Смольном встретились руководители территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций СЗФО. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, по итогам этого года сотрудники МЧС и РСЧС спасли 13 тысяч человек. Также на встрече отметили, что за минувший 2018 год на территории СЗФО произошла 21 чрезвычайная ситуация.

Стоит отметить, что по итогам года лучшим в России стало петербургское подразделение МЧС.

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Фото: Piter.TV