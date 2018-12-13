В Петербурге сотрудника Росреестра задержали за взятку в 1 миллион рублей 

Мужчине помогали два пособника.

В городе на Неве задержан сотрудник Росреестра за взятку. Об этом информирует пресс-служба регионального МВД.

По словам правоохранителей, мужчина намеревался получить около одного миллиона рублей. В этом ему должны были помочь два пособника 39 и 58 лет. Именно они должны были передать ему крупную сумму, но полицейские прервали сделку. Известно, что вскоре к задержанным присоединится госслужащий, который пытался обогатиться за чужой счет.

В отношении эксперта Росреестра возбудили дело о покушении на получение взятки в отношении должностного лица.

Расследование уголовного дела продолжается.

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