В Петербурге осудили торговцев контрабандным оружием из ЕС

На скамье подсудимых оказались пять человек.

Калининский районный суд Петербурга огласил свой приговор в отношении пяти человек. Михаила Светлова, Михаила Мошкина, Леонида Светлова, Максима Романова и Павла Пешкова признали виновными в совершении преступления по статьям "Незаконное изготовление оружия", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, осужденные покупали в Словацкой Республике 10-15 единиц боевого огнестрельного оружия. Затем за 50 евро оружие деактивировалось (в ствол вставлялась шпилька), благодаря чему оно меняло статус на "оружие для стрельбы холостыми патронами".

После этого товар вывозили в Нарву и передавали неустановленным членам ОПГ, проживающим в Эстонии. За десять евро оружие проносили через пропускной пункт и прятали в тайники в приграничной зоне на территории РФ.

Следующим пунктом назначения был Петербург. Там фигуранты дела чинили оружие и подготавливали его к дальнейшей продаже. Один пистолет или винтовку можно было приобрести за сумму от 100 до 150 тысяч рублей.

В списке вещдоков значатся четыре пистолета "Глок", четыре пистолета "Браунинг", три пистолета-пулемета "Скорпион", пара винтовок "М-39", 400 граммов тротила, 200 граммов гексогена и др.

Подсудимые частично признали свою вину. Суд приговорил Михаила Светлова к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Михаил Мошкин и Павел Пешков получили по 5,5 лет в исправительной колонии и штраф 20 тысяч рублей. Леониду Светлову назначили 5 лет и 2 месяца лишения свободы, Максима Романова приговорили к пяти годам и двум месяцам в ИК.

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Фото: Piter.TV