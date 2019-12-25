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В Петербурге сотрудница IT-компании и многодетная мать получили повестки в военкомат
Сегодня, 11:30
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В Петербурге сотрудница IT-компании и многодетная мать получили повестки в военкомат

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Женщины отказались принимать документы.

В Петербурге две жительницы Петербурга, которые никак не связаны с военной службой,  получили повестки в военкомат. Об этом сообщили на портале "Петербург2". 

Первый случай произошел в Невском районе. Мать троих детей обнаружила повестку в почтовом ящике. Женщина оперативно обратилась в прокуратуру. 

Второй инцидент произошел  Приморском районе. Сотрудница IT-компании отказалась открывать дверь представителям военкомата, которые хотели вручить ей документ. Позже она нашла повестку в почтовом ящике. 

В пресс-службе Западного военного округа  назвали случившееся ошибками.

Ранее на Piter.tv: в Смольном рассказали, как поступят с компаниями, которые не подали списки для мобилизации.

Фото:  Piter.tv

Теги: многодетная мать, повестка по ошибке, сотрудница it-компании, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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