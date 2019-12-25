В Петербурге сотрудница IT-компании и многодетная мать получили повестки в военкомат

В Петербурге две жительницы Петербурга, которые никак не связаны с военной службой, получили повестки в военкомат. Об этом сообщили на портале "Петербург2".
Первый случай произошел в Невском районе. Мать троих детей обнаружила повестку в почтовом ящике. Женщина оперативно обратилась в прокуратуру.
Второй инцидент произошел Приморском районе. Сотрудница IT-компании отказалась открывать дверь представителям военкомата, которые хотели вручить ей документ. Позже она нашла повестку в почтовом ящике.
В пресс-службе Западного военного округа назвали случившееся ошибками.
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Фото: Piter.tv
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