В Петербурге сотрудница IT-компании и многодетная мать получили повестки в военкомат

Женщины отказались принимать документы.

В Петербурге две жительницы Петербурга, которые никак не связаны с военной службой, получили повестки в военкомат. Об этом сообщили на портале "Петербург2".

Первый случай произошел в Невском районе. Мать троих детей обнаружила повестку в почтовом ящике. Женщина оперативно обратилась в прокуратуру.

Второй инцидент произошел Приморском районе. Сотрудница IT-компании отказалась открывать дверь представителям военкомата, которые хотели вручить ей документ. Позже она нашла повестку в почтовом ящике.

В пресс-службе Западного военного округа назвали случившееся ошибками.

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Фото: Piter.tv