В Петербурге состоялся премьерный показ комедии "Батя"

Фильм выйдет в широкий прокат 23 февраля.

В Петербурге прошла премьера комедии "Батя" с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях. Картина выйдет в широкий прокат 23 февраля.

Это трогательная история о путешествии взрослого сына к своему бате – суровому русскому мужику, который растил ребенка на заре 90-х. В детстве мальчик быстро выучил, где лево, а где право благодаря незабываемой "крапивке" бати на руке. Макс научился считать по датам на кладбищенских памятниках и отучился сквернословить, потому что батя вымыл ему рот с мылом.

Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети 90-х выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его батя был таким закрытым и в чем-то жестоким человеком.

Кроме Вдовиченкова и Старовойтова в фильме сыграли Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и др.

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Видео: YouTube / ТНТ4 Телеканал